Minister Vrtovec: Slovenija bo država z jedrsko opcijo Energetika.NET »Slovenija je in bo država z jedrsko opcijo,« je ob robu današnjega delovnega obiska v družbah GEN energija in Nuklearna elektrarna Krško (NEK) dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Z direktorjem GEN energije Martinom Novšakom in predsednikom uprave Nuklearne elektrarne Krško (NEK) Stanetom Rožmanom je minister spregovoril predvsem o aktualnih razmerah in aktivnostih obeh družb. Minister se je obenem zavzel za čim hitrejši začetek izgradnje skladišča za nizko in srednje radioaktivne odpadke v Vrbini, ki je predpogoj za nadaljevanje jedrske opcije v Sloveniji.

