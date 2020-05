Pazniki v času epidemije na Dobu priredili zabavo 24ur.com Pazniki v zaporu na Dobu so v času ukrepov zaradi koronavirusa huje kršili delovno disciplino. V nočni izmeni so praznovali rojstni dan in v prostorih zapora popivali. Kakšen je odziv Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij?

