Ob 15.44 je na Prvomajski cesti v Šentjerneju prišlo do trčenja treh osebnih vozil. V nesreči so bile poškodovane tri osebe, ena od teh lažje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, prenesli dve poškodovani osebi iz vozila do reševalne vozila, očistili cestišče in pomagali vlečni službi. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo me ...