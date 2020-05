Odpravljena zadnja ovira za gradnjo novega San Sira, lahko ga bodo zrušili seniorji.info Italijanske institucije za ohranitev dediščine so odobrile načrt za rušenje legendarnega in kultnega stadiona San Siro v Milanu, ki so ga zgradili leta 1926.

