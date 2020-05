Roberto Dipiazza: “Narodni dom pripada Slovencem v Italiji” Primorske novice Narodni dom pripada slovenski narodni skupnosti v Italiji. To določa zaščitni zakon in če ga namerava italijanska država vrniti Slovencem in pri tem bržkone preseliti univerzitetni oddelek za tolmače in prevajalce v občinsko stavbo v svetoivanskem parku, je tako prav. Tržaški župan Roberto Dipiazza poudarja, da namerava upoštevati in udejanjiti zakonske predpise.

