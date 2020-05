Trump guvernerjem ukazal, naj odprejo cerkve, sinagoge in mošeje RTV Slovenija Predsednik ZDA Donald Trump je cerkve, sinagoge in mošeje ter druge verske objekte razglasil za del nujno življenjskih storitev, zaradi česar je guvernerjem ukazal njihovo odprtje, drugače bo to storil mimo njih, za kar pa nima ustavnih pooblastil.

Sorodno





Oglasi