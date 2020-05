Ruski in katarski strokovnjaki razvili sistem anten 5G za drone Dnevnik Strokovnjaki iz Rusije in Katarja so razvili sistem anten za brezžični prenos podatkov pete generacije (5G), ki ga je moč namestiti na brezpilotne letalnike oziroma drone, poroča spletna stran Russia Beyond Slovenia.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Iran

Katar

Rusija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Anže Logar

Aleksander Čeferin

Marjan Šarec

Andrej Vizjak