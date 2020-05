ZDA načrtujejo obsežno testiranje najbolj obetavnih cepiv na ljudeh RTV Slovenija Običajno se za učinkovito cepivo potrebuje okoli 10 let raziskav in testiranj, kar pa poskušajo zdaj v lovu za cepivom za covid-19 strniti v nekaj mesecev. V ZDA se na testiranje pripravljajo s ciljem najti pravo cepivo za covid-19 že do konca leta.

Sorodno Oglasi