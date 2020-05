»Stoj, sit down« ... nato mu je z avtomatsko puško meril v glavo Primorski dnevnik »Stoj!« »Sit down!« (sedi, v angleščini). Z orožjem meril v glavo. Adrenalin. Strah. In dolg molk. Zgodba je resnična. Ni napovednik vojnega filma. Zgodilo se je prejšnji teden v gozdu na obmejnem območju v občini Hrpelje - Kozina v Sloveniji. »Ura je bila nekje dopoldne, med 10.00 in 11.00,« nam je dejal 32-letni italijanski (in slovenski) državljan z začasnim bivališčem v Sloveniji. Darko (ime je ...

