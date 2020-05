Triglav do konca sezone nič več na domačem štadionu, gostoval bo ... Ekipa Slovenski nogometni prvoligaš Triglav iz Kranja do konca sezone ne bo več igral na svojem stadionu v Kranju, saj na slednjem prenavljajo atletsko stezo, so sporočili iz kluba.



Več na Ekipa24.si.si

Sorodno



Oglasi