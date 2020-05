Slovenska satelita kmalu v vesolje, Rusija poziva ZDA k sodelovanju slovo japonske štorklje, RTV Slovenija Prva slovenska satelita bosta predvidoma izstreljena prihodnji mesec. Japonci so se poslovili od preizkušene rakete in vesoljske ladje. Evropska raketna industrija pa ima zaradi virusa težave . . . Vse to in še več v 51. Vesoljskem tedniku.

