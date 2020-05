"Tuji borci IS bi morali biti obtoženi vojnih zločinov" SiOL.net Tuji borci, ki so se v Siriji in Iraku borili za skrajno skupino Islamska država (IS), bi morali biti po vrnitvi domov obtoženi vojnih zločinov, sta pozvali evropski agenciji, namenjeni sodelovanju držav članic EU na področju pravosodja in pregona vojnih zločinov.

Sorodno



Oglasi