Na nekaterih mejnih prehodih do 30 minut čakanja za vstop na Hrvaško Dnevnik Na cestah po državi ni večjih posebnosti. Je pa na nekaterih mejnih prehodih s sosednjo Hrvaško krajša čakalna doba. Vozniki za izstop iz države do 30 minut čakajo na mejnih prehodih Slovenska vas, Vinica, Sečovlje in Dragonja. sta

Sorodno

























Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Aleksander Čeferin

Marjan Šarec

Zdravko Počivalšek