Avstrija, Švedska, Danska in Nizozemska s svojim predlogom za okrevanje EU-ja RTV Slovenija Avstrija, Švedska, Danska in Nizozemska so predstavile svoj predlog za oživitev gospodarstva Evropske unije po pandmiji novega koronavirusa, ki nasprotuje predlogu Nemčije in Francije.

Sorodno

Oglasi