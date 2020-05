Božinović: Dokler ne bo epidemije na Hrvaškem konec, slovenski državljani čez mejo ne bodo mogli bre Reporter Slovenski državljani so dobrodošli na Hrvaškem in nikakor ni naključje, da smo mejo najprej odprli za naše najbližje sosede, je v pogovoru za STA poudaril podpredsednik hrvaške vlade in notranji minister Davor Božinović. Ne pričakuje pa, da bi lahko slove

