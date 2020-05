V moskovskem živalskem vrtu poginil aligator, ki je preživel bombardiranje Berlina 24ur.com V moskovskem živalskem vrtu je v petek poginil aligator Saturn, ki je med drugo svetovno vojno preživel bombardiranje Berlina. Saturn je odšel v ugledni starosti okrog 84 let, so sporočili iz živalskega vrta in dodali, da je živel "dolgo in bogato življenje."

