Đoković, Thiem in Dimitrov na poletni balkanski turneji RTV Slovenija Prvi igralec sveta Novak Đoković bo v drugi polovici junija in na začetku julija organiziral serijo štirih turnirjev na območju nekdanje Jugoslavije - tako imenovani Adria Tour. Udeležbo sta že potrdila Dominic Thiem in Grigor Dimitrov.

