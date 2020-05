Direktorica laboratorija v Wuhanu: teorije o izvoru virusa so "čista izmišljotina" Svet 24 Ameriške oblasti so širile razlago, da novi koronavirus izvira iz laboratorija v Wuhanu. Stroka to zavrača, vodstvo laboratorija v Wuhanu pa je trditve označilo za "čisto izmišljotino".



