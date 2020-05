Pahor o Štajerski vardi: Ni potrebe, da bi ljudje hodili v maskirnih oblekah SiOL.net Predsednik republike Borut Pahor je v pogovoru za POP TV spregovoril o nekaterih aktualnih temah in v odzivu na aktivnosti Štajerske varde ocenil, da predpisi niso dovolj dobro urejeni in da Štajerska varda to izkorišča. Predsednik države meni, da ni nobene potrebe, da bi po Sloveniji ljudje hodili v maskirnih oblekah, in da je treba to urediti v zakonu.

