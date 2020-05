Pojavljale se bodo plohe, ki bodo pogostejše popoldne in zvečer SiOL.net Danes in jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne in zvečer bodo pogostejše krajevne plohe in posamezne nevihte. V sredo bo povečini sončno, veter bo nekoliko oslabel.

