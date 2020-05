Kauzer želi nastopiti na olimpijskih igrah 2024 Dnevnik Na brzicah Save v Tacnu so ob varnostnih ukrepih za zaprtimi vrati izpeljali prvo letošnjo tekmo kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu. Zmagali so Peter Kauzer, Jure Lenarčič, Urša Kragelj in Eva Alina Hočevar.

