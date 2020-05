34-letni lastnik zažgal kombi, gasilci, ki so posredovali, v vozilo dobili kamenje 24ur.com Gasilci in policisti, ki so pri Novem mestu posredovali zaradi prijave o gorečem vozilu, so ugotovili, da ga je zažgal kar lastnik. Ko so zapuščali kraj dogodka, pa so neznanci začeli v gasilsko vozilo metati kamenje. Poškodovali so dvižni roleti in s tem povzročili za nekaj sto evrov škode.

