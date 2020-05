Deskarji prvi na Primorskem po epidemiji izpeljali državno prvenstvo Primorske novice Dobra dva meseca dolg tekmovalni post so na Primorskem presenetljivo prvi prekinili tekmovalci v snežnem športu. Na Kaninu so v soboto deskarji izpeljali državno prvenstvo v akrobatskih skokih. Prvaka sta postala Blejka Urška Pribošič in Ljubljančan Marko Grilc.

