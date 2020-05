Dobrota srca seže preko meja. Soki podaril 11-letniku bas kitaro s pomočjo Dancev in Belgijcev Lokalec.si Ob epidemiji bolezni covid-19, zaradi katere so države zaprle svoje meje, je za pozitivno zgodbo poskrbel glasbenik Marko Soršak Soki, ki je preko svojega Projekta 20 za 20 poskrbel, da je 11-letni deček dobil bas kitaro in ojačevalec. Na pomoč so mu priskočili glasbeni kolegi iz Belgije in Danske. Deček je s pomočjo projekta Botrstvo, […]

