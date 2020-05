Na tekmi med Liverpoolom in Atletico Madridom je NHS (Nacionalni inštitut za zdravje) dokazal povezavo, da je zaradi tekme, ki je bila odigrana kljub opozorilom WHO in predvsem prihoda 3000 (skupno je bilo 52 000) navijačev iz Madrida 11. marca povzročilo 41 smrti slab mesec kasneje in veliko več okužb v Veliki Britaniji, kot bi jih bilo drugače.