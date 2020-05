Po dolgem premoru od tekem, Mariborčani premagali Nafto, sledi nov test Lokalec.si Nogometni prvoligaši so po dolgem premoru, nazadnje so igrali 8. marca, začeli pripravljalne tekme za nadaljevanje sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije. Med drugimi sta na igrišče stopila tudi branilec naslova Maribor in trenutno vodilna ekipa zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjene lige Olimpija. Mariborčani so pod vodstvom novega trenerja Sergeja Jakirovića v Ljudskem vrtu po […]

