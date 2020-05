Lufthansa in nemška vlada neuradno dosegli dogovor o devetmilijardni pomoči 24ur.com Nemški letalski prevoznik Lufthansa in nemška vlada sta se okvirno dogovorila o državni pomoči podjetju, so povedali viri blizu vlade. Pomoč, predvidoma vredno devet milijard evrov, morajo potrditi še nadzorniki Lufthanse in Evropska komisija. Lufthansa se zaradi pandemije novega koronavirusa sooča z največjimi finančnimi težavami v svoji zgodovini.

Oglasi Omenjeni Evropska komisija

koronavirus

Lufthansa Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Violeta Tomić

Matej Tonin

Aleš Hojs