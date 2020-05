Golfsko igrišče v Hobe Soundu na Floridi je bilo v noči na ponedeljek prizorišče odmevnega športno-humanitarnega dogodka. Na njem sta nastopila velikana golfa Tiger Woods in Phil Mickelson ter velikana ameriškega nogometa Tom Brady in Peyton Manning, ki so v dobrodelne namene zbrali več kot 20 milijonov ameriških dolarjev.



Več na Ekipa24.si.si