Mimoidoči iz Soče potegnili 44-letno žensko, ki jo je v strugo reke povlekel pes 24ur.com Mimoidoči so iz reke Soče potegnili žensko, ki jo je v strugo reke povlekel pes, s katerim se je sprehajala ob reki. Tok je oba odsenel približno 300 metrov po strugi, kjer so 44-letnico in psa rešili mimoidoči.

