Vrsta cestnoprometnih prekrškov privedla do razkritja trgovca z drogo Dnevnik Mariborski policisti so v petek zjutraj ustavili 45-letnega Mariborčana, ki je vozil neregistriran osebni avtomobil in brez vozniškega dovoljenja. Pri njem so našli heroin in kokain, zato so mu odvzeli prostost, v nadaljevanju pa ga bodo po...

Sorodno





Oglasi