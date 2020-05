Mali kraški maraton prestavljen na marec 2021 Primorske novice Mali kraški maraton je dokončno prestavljen na prihodnje leto. Razlog za prestavitev pa so slabi obeti po izboljšanju razmer do konca tega koledarskega leta, so na uradni spletni strani prireditve sporočili organizatorji. Po novem bo 20. izdaja tega maratona potekala 21. marca 2021.

Sorodno Oglasi