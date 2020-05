Zgorelo 16.000 piščancev Dnevnik Danes ob šestih zjutraj je zagorelo v perutninski farmi v naselju Spuhlja pri Ptuju. 70 metrov dolg in dobrih deset metrov širok objekt so pogasili gasilci PGD Spuhlja, Ptuj, Grajena in Podvinci. Ogenj je popolnoma uničil lesene dele objekta,...

