Igralec je ženi 25 let vsak dan napisal pesem njena.si Igralec Peter Gordon, ki je star 87 let, je svoji ženi Alison več kot dve desetletji vsak dan napisal verz, s pisanjem pa nadaljuje tudi po njeni smrti. Izbor 300 pesmi je na voljo na spletni strani A Love in Verse, ki sta jo vzpostavili igralčevi hčerki.



