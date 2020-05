Jutri se začenjajo Slovenski dnevi knjige: Na spletu in v živo Dnevnik Jutri se začenjajo Slovenski dnevi knjige, katerih program bo v večjem delu mogoče obiskati zgolj v virtualnem svetu. Od petka do nedelje pa bodo na vrtu Društva slovenskih pisateljev v Ljubljani ter pred knjigarnami v Kopru, Celju in Novem mestu...

