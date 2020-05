"Zahteve po zamenjavi vlade so neupravičene" SiOL.net V civilnodružbenem združenju Katedrala svobode menijo, da so zahteve po zamenjavi vlade neupravičene. Peter Jambrek, Dimitrij Rupel in drugi podpisniki menijo, da vlada pod vodstvom Janeza Janše dela učinkovito in zavzeto. "Uspešno smo, bolj kot marsikje drugje v razvitejših in bogatejših državah, zaustavili prvi skrajno nevarni zalet epidemije virusa covid-19, kar nam priznavajo tudi v svetu," do...

