Ustavno sodišče zavrnilo Vilija Kovačiča Primorske novice Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poroštvenega zakona za drugi tir in del tretje razvojne osi, ki so jo vložili Vili Kovačič iz Ljubljane, Sergij Andrejaš iz Črnega Kala, Jožef Horvat iz Šmarij in Domen Marovt iz Topovlja.

