Potem ko smo včeraj objavili odmevno pismo bivših in sedanjih zaposlenih na podjetju GoOpti (tukaj), so se nam oglasili direktor podjetja Marko Gucek ter še ena od prizadetih strank, katere ime in priimek sta znana uredništvu, vključno s priloženo dokumentacijo. Opomba: Pisma, ki jih objavljamo v nadaljevanju, niso redigirana, niti lektorirana. ANONIMKA ŽELI POVZROČITI STEČAJ "Spoštovani g. Požar, ...