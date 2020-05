Mariborski svetniki ceno odvoza blata dvignili s 57 evrov na 169 evrov na tono Lokalec.si Mariborski svetniki so na včerajšnji maratonski seji mestnega sveta in burni debati potrdili dvig cene odvoza blata s 57 evrov na 169 evrov na tono. To pomeni, da bo povprečno gospodinjstvo, ki zdaj plačuje mesečno za to približno 1,7 evra, od 1. junija naprej za odvoz blata plačevalo mesečno 5,2 evra. Novo ceno so mestni […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Maribor

Saša Arsenovič

Stojan Auer Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Simona Kustec Lipicer

Jelko Kacin

Zdravko Počivalšek

Matej Tonin