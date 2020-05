Janša o financiranju RTVS in “bolj pravični porazdelitvi denarja” Primorske novice Premier Janez Janša je v včerajšnjem pogovoru za televizijo Nova24TV spregovoril o aktualnih temah. Med drugim ni izključil možnosti sprememb v davčni zakonodaji ter zakonskih sprememb glede financiranja RTVS in medijev. "Najmanj kar je, bi bilo treba to silno vsoto denarja bolj pravično porazdeliti," je odgovoril na vprašanje o rtv-prispevku.

