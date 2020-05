Furs opozarja, da je rok za oddajo davčnega obračuna 1. junij Cekin.si Zaradi epidemije je bil rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti premaknjen na 31. maj. Ker je to nedelja, je Furs določil skrajni rok za oddajo obračuna na ponedeljek, 1. junija.

