Ostro pismo in protest: 'Smrt kapitalu, svoboda planetu' 24ur.com Skupina Green10, ki združuje 10 največjih okoljskih organizacij v Evropi, je zaskrbljena zaradi vladnih predlogov, ki omejujejo pravico nevladnih organizacij do sodelovanja pri postopkih odločanja in dostopa do sodnega varstva. Pred ministrstvom za okolje pa so se zbrali protestniki.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jelko Kacin

Simona Kustec Lipicer

Luka Dončić

Zdravko Počivalšek