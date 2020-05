Elektro Maribor do 31 milijonov evrov posojila EIB za povečanje zanesljivosti distribucijskega omrež Energetika.NET Evropska investicijska banka (EIB) je Elektru Maribor odobrila posojilo v višini 31 milijonov evrov, ki bo namenjeno vzdrževanju oziroma izboljšanju zanesljivosti in standardom kakovosti oskrbe z električno energijo. Posojilo EIB je del 81,2 milijona evrov velike investicije Elektra Maribor v obnovo in razvoj distribucijskega elektroenergetskega omrežja, da bi čim bolj zmanjšali izpade električne energije in škodo na premoženju in okolju, ki je povezana z izpadi, so danes sporočili iz Elektra Maribor in EIB.

