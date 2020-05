Hrvat prevažal šest migrantov iz Somalije in Iraka Dnevnik Brežiški policisti so v ponedeljek zgodaj zjutraj v Sromljah zaustavili osebni avtomobil hrvaških registrskih oznak, ki ga je vozil 26-letni državljan Hrvaške. Ugotovili so, da je v avtomobilu prevažal šest migrantov iz Somalije in Iraka, ki so...

Sorodno





Oglasi Omenjeni Hrvaška

Irak Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Andrej Vizjak

Anže Logar