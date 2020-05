Huawei P40 lite s sklopom štirih kamer in podporo umetne inteligence vnaša nove možnosti v mobilno f SiOL.net Huawei je nedavno začel prodajati novi telefon Huawei P40 lite. Telefon, ki je lahko vaš za 279 evrov, je opremljen s sklopom štirih kamer, s podporno tehnologijo umetne inteligence, ki jo sestavljajo glavna kamera z 48 MP, kamera ločljivosti 8 MP in ultraširokokotnim objektivom ter makro kamera in kamera bokeh, obe ločljivosti 2 MP. Popoln fotografski sestav, ki uporabniku omogoča, da raziskuje n...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Huawei

Iran

Nacionalni preiskovalni urad (NPU)

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Andrej Vizjak

Anže Logar