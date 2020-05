V Dubrovnik prispeli slovenski pomorščaki, ki so zaradi pandemije obtičali na morju Primorske novice Križarka Carnival Breeze britansko-ameriške družbe Carnival Cruise Lines je danes pripeljala v Dubrovnik okoli 1100 pomorščakov, ki so zaradi pandemije novega koronavirusa dlje časa obtičali na ladjah. Poleg Slovencev so v Dubrovnik prišli tudi njihovi kolegi iz Albanije, Belorusije, Bolgarije, BiH, Hrvaške, Italije, Makedonije in Srbije.

