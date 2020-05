Ibrahimović ima poškodovano mečno mišico Primorske novice Švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović, ki se je poškodoval v ponedeljek na prvem treningu AC Milana po premoru zaradi epidemije novega koronavirusa, ima poškodovano mečno mišico, so danes potrdili v klubu. Sprva so se pojavili celo sumi, da ima 38-letni Šved poškodovano Ahilovo tetivo, a so v klubu to danes zanikali.

