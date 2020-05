Gledalce bodo postopno vračali na tekme, a nogometnih še ne RTV Slovenija Avstrija počasi vrača gledalce in obiskovalce na športne in kulturne prireditve. Že konec tedna bo dogodke v dvoranah in na prostem lahko spremljalo do 100 ljudi. Poleti se bo številka dvignila na 1250 obiskovalcev.

