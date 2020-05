V FJK so danes potrdili 11 novih primerov okužbe (sedem več kot v ponedeljek) in nobene smrtne žrtve. Od začetka epidemije je s covidom-19 umrlo 329 ljudi (184 v Trstu, 73 v Vidmu, 67 v Pordenonu in pet v Gorici). Skupno so doslej našteli 3251 primerov okužbe: 1377 na Tržaškem (kot v ponedeljek), 981 na Videmskem (+1), 683 na Pordenonskem (+10) in 210 na Goriškem (=), trenutno pa je v celi deželi ...