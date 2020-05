Wilmots in Kadrić za remi Triglava in Olimpije v Kranju 24ur.com Nogometaši Olimpije, vodilna ekipa slovenskega državnega prvenstva, so pred nadaljevanjem tekmovanja odigrali drugo prijateljsko tekmo. V Kranju so z domačim Triglavom remizirali z 1:1, drugoligaš Gorica pa je visoko premagal Tabor Sežano (4:1).

