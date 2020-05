Poslanci SDS zaprtju trgovin naklonjeni, vlada pa predloga ne podpira 24ur.com Zaprtja trgovin ob nedeljah, kot kaže, ne bo. Vlada namreč predloga, ki ga je vložila Levica, ne podpira. Premislila si je tik pred zdajci, ker zaradi posledic epidemije za gospodarstvo zdaj za to ni pravi čas. V stranki Levica in v Sindikatu delavcev trgovine pa so prepričani, da razlogi za odpoved podpore tičijo drugje. Pri tem pa ostaja odprto vprašanje, kako bodo jutri o zakonu glasovali pos...

